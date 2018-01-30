С 25 по 28 января в Сертолово прошли XII Турнир по боксу, посвящённый героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, а также Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 2000–2005 годов рождения.

В этом году участниками состязаний стали 226 спортсменов из Санкт-Петербурга, Всеволожского, Кировского, Тихвинского, Волосовского, Бокситогорского, Выборгского, Киришского, Кингисеппского, Подпорожского, Сланцевского, Гатчинского, Волховского районов Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, Пскова, Ивангорода и команда из Эстонии. Спортивную честь Сертолово защищали 37 боксёров.

За 4 дня на ринге было проведено более 200 ярких и впечатляющих поединков. Спортсменам очень помогала активная поддержка болельщиков.

В состав судейской коллегии вошли судьи международной и всероссийской категорий. В рамках соревнований состоялось вручение юбилейной медали, посвящённой 10-летию Спортивной федерации бокса Ленинградской области. В числе награждённых – отец Героя России Дмитрия Кожемякина, депутат совета депутатов МО Сертолово Сергей Кожемякин.

Елизавета БОРДИНА

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