Комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района 1 февраля с целью информирования населения о своей деятельности проведет День открытого письма в Колтушском и Заневском поселениях.

Встречи с населением состоятся:

- в Колтушском сельском поселении – в 11 часов по адресу: д. Колтуши, д. 32 (актовый зал в здании администрации);

- в Заневском городском поселении – в 15 часов по адресу: г.п. Янино, ул. Шоссейная, д. 46 (Дом культуры).