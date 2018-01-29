Около 1 500 школьников Петербурга и Ленобласти собрались 27 января в Лемболово для участия в традиционном Звездном лыжном походе, приуроченном к годовщине снятия блокады Ленинграда. Непростая погода и мокрый снег не помешали командам успешно преодолеть все испытания.

В походе приняли участие школьники из всех районов Санкт-Петербурга, а также ребята из Всеволожского района Ленинградской области. Кроме того, в этом году в Звездный лыжный поход отправились члены детских общественных объединений: «Российское движение школьников», «Союз юных петербуржцев» и «Юные за возрождение Петербурга», а также сотрудники комитета по образованию. Команда комитета, кстати, оказалась одной из самых многочисленных – поддержать школьников и пройти вместе с ними по лесному маршруту приехали 30 государственных служащих.

Принять участие в Звездном лыжном походе приезжали целыми семьями и большими командами, которые готовились к походу как к настоящему испытанию. В районе старта были разбиты десятки лагерей, установлены палатки, развернуты полевые кухни. Неподалеку была установлена передвижная экспозиция Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России, посвященная деятельности туристов и альпинистов в годы Великой Отечественной войны – в тылу и на фронте.

Перед стартом участники похода провели митинг у памятника героям-летчикам, возложили цветы и почтили минутой молчания память защитников Ленинграда. После этого команды отравились покорять три кольцевых маршрута двух-, пяти- и восьмикилометровой протяженности. Во время прохождения маршрутов все команды получали задания с вопросами о блокаде Ленинграда. На финише маршрутов команды собирались в полном составе и сдавали тесты с ответами организаторам похода.

Фото пресс-службы комитета по образованию Санкт-Петербурга