В минувшую пятницу во Всеволожском Центре культуры и досуга прошла церемония награждения победителей и участников конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества», который проводится в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры.

В конкурсе участвовали более 223 ребят и 36 преподавателей из детских школ искусств и студий, кружков, общеобразовательных школ, Дворца творчества. Компетентное жюри оценивало работы в нескольких номинациях: «Рождество Христово – история, радость праздника», «Рождественские вечера в моей семье», «Русские рождественские традиции», «Зимние сказки».

Поздравили победителей заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова, и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск» Маргарита Фролова, представители районного совета депутатов и настоятель храма Святой Варвары поселка Рахья Олег Патрикеев.

– В картинах, представленных здесь, столько душевного покоя и доброты… А значит, это внутреннее состояние наших детей. И профессионализм, с которым выполнены работы, – это заслуга и детей, и педагогов, и родителей. Поздравляю всех участников и победителей! – отметила Елена Фролова.

Фото Антона ЛЯПИНА