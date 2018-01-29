Три дня, с 26 по 28 января, в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино Всеволожского района проходил региональный слет Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Слет проходил под патронажем комитета по молодежной политике, молодежного Медиацентра Ленинградской области и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Три дня муниципальные координаторы, кураторы направлений, пресс-секретари «Волонтеров Победы» – новички движения и те, кто уже не первый год работает в этом направлении, учились и делились опытом, проходили творческие испытания и готовили различные номера силами своих команд, которые были сформированы тут же, на слете.

Фотоконкурс и видеосюжеты были подготовлены в процессе работы слета – и это только малая часть заданий, которые должны были выполнить его участники. К примеру, образовательные тренинги включали презентацию таких новых направлений, как квесты на темы: «Сталинградская битва», «Стройка века», «Арктика», «Космос», то есть не только военные, но и мирные победы нашей страны волонтеры решили включить в этом, 2018 году в главные направления своей работы с молодежью.