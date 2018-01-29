Журналисты газеты «Всеволожские вести» 26 января побывали на презентации проекта «Невский пятачок – виртуальная реальность» в Музее «Битва за Ленинград имени З.Г. Колобанова» во Всеволожске. Для широкой публики осмотр экспонатов и виртуальный проект будут доступны в сентябре 2018 года.

Создатели проекта – анимационная студия «Дар». Пятиминутный фильм, сделанный с помощью компьютерной графики в жанре виртуальной реальности, был смонтирован специально к 75-летию прорыва блокады. Он был снят с использованием подлинной техники времен Великой Отечественной войны, собранной и восстановленной специалистами Музея «Битва за Ленинград имени З.Г. Колобанова». В фильме в мельчайших подробностях воссоздается фрагмент боя на легендарном плацдарме: обстановка, а также движение людей и техники.

После презентации проекта всех желающих пригласили пройтись по ангарам и осмотреть экспонаты, а хозяева музея завели мотор у настоящего танка, который когда-то был участником войны.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА



