Михаил Москвин: Всеволожский виадук построят по контракту жизненного цикла

В правительстве Ленинградской области планируют в этом году договориться с инвестором для строительства всеволожского виадука.

– У нас есть заинтересованный инвестор, который готов построить всеволожский виадук по контракту жизненного цикла, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

– Планируется, что инвестор построит виадук за свои деньги, но с участием госзаказа, – подчеркнул Михаил Москвин. – При этом после эксплуатации мы уже заложим возврат инвестиций. Средства на выкуп земельных участков у нас есть, проектная документация разработана. Дело за инвестором.

Отметим, что ранее рассматривалось несколько вариантов финансирования этой транспортной развязки. Чиновники не раз говорили о том, что после того, как механизм финансирования будет определен, станет возможным строительство этого объекта. Кстати, среди вариантов финансирования рассматривалась также идея выпуска облигаций.

Ирэн ОВСЕПЯН