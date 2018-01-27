Михаил Москвин: Решение транспортных проблем области в приоритетах правительства

Вчера, 26 января, на заседании Градостроительного совета Ленинградской области обсудили вопросы транспортного развития Заневского городского поселения.

Всего в повестке дня рассматривалось четыре вопроса. Участники совещания обсудили проект планировки и межевания в Федоровском городском поселении Тосненского района и на землях, расположенных вблизи деревни Янино Всеволожского района, а также рассмотрели концепцию развития автодорожной сети на территории Заневского городского поселения и вопрос отклонения от предельных параметров застройки участка в Гатчине.

– На сегодняшний день решение транспортных проблем – одна из важнейших задач областного правительства, – отметил на заседании заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Этот вопрос остро стоит во многих пригородах Санкт-Петербурга. Решению этой задачи будет посвящена будущая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Кудрово, в ходе которой глава 47-го региона проинспектирует, как решаются, в том числе, транспортные проблемы. Поэтому нынешнее обсуждение транспортного каркаса Заневского городского поселения с дальнейшим внесением изменений в Генплан имеет важное значение.

Главный архитектор проекта концепции развития автодорожной сети на территории Заневского городского поселения Игорь Матвеев проинформировал, что для формирования транспортного каркаса необходимо внести изменения в Генплан. Не секрет, что сегодняшние требования населения опережают темпы развития транспортной системы.

Ирэн ОВСЕПЯН