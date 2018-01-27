Вопросы строительства новых жилых кварталов в Ленинградской области обсуждались вчера, 26 января, на заседании Градостроительного совета 47-го региона.

На совещании были представлены проекты планировки новых территорий. В Тосненском районе предложили застроить 90,6 гектара земли с планируемой численностью населения в девять тысяч человек. Проектом также было предусмотрено строительство трех детских садов и одной школы. Эскиз нового жилого микрорайона вблизи деревни Янино был выполнен для участков площадью 36,9 га. Проектом предусматривается строительство 275 тыс. кв. м для 9 190 жителей. В планах – строительство двух детсадов и школы на 850 мест.

Выслушав проектировщиков, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин предложил отправить предложенные проекты на доработку в связи с тем, что в проектах недостаточно проработаны вопросы транспортной доступности, инженерной подготовки территории, обеспеченности планируемых жилых кварталов социальными объектами.

Ирэн ОВСЕПЯН