Михаил Москвин: У ЖК «Радужный» во Всеволожске – радужные перспективы

Сегодня, 26 января, состоялось заседание Градостроительного совета Ленинградской области, на котором обсуждались вопросы проекта планировки и межевания территорий в Заневском городском поселении и Тосненском районе. По итогам заседания, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин прокомментировал ситуацию с ЖК «Радужный» в микрорайоне Южный города Всеволожска.

– Положительный опыт со строительной компанией «Главстройкомплекс» у нас уже есть. Недавно был введен в эксплуатацию ЖК «Олимп». На очереди – сдача домов в ЖК «Радужный». Всего в комплекс входит четыре объекта. В следующую пятницу в КДЦ «Южный» состоится встреча областного правительства и компании застройщика с дольщиками. В ходе дискуссии предполагается обсудить вопросы, связанные со сдачей проблемного объекта.

Ирэн ОВСЕПЯН