Ленинградский режиссёр Дмитрий Тюрин снял художественный фильм «Рубеж». Фильм имеет второе название – «Невский пятачок». Главную роль исполнил актёр Павел Прилучный. В отдельных эпизодах ярко отображены трагические попытки переправы из района Дубровки на противоположный берег – на Невский «пятачок».

Главный герой фильма – Михаил Шагин – молодой бизнесмен, который занимается разработкой песчаного карьера. Неожиданно в ковш экскаватора попадают человеческие останки. Михаил отнесся к этому цинично: «Мол, эти солдаты всё равно уже мёртвые, им ничего не надо», но вскоре выясняется, что он выкопал кости своих предков… Сюжет фильма – лихо закрученный. Михаилу приходится бороться за свою любовь, совершить путешествие в прошлое, и выходит он с боёв на Невском «пятачке» совсем другим человеком. Теперь он говорит «Нет!» разработчикам песка на костях защитников Ленинграда.

18 января 2018 года фильм «Рубеж» был показан Президенту России Владимиру Путину, у которого отец воевал на Невском «пятачке». Закрытый показ фильма состоялся во время посещения В.В. Путиным нового Музея­-панорамы «Прорыв» в Кировске. Российская премьера художественного фильма «Рубеж» запланирована на 22 февраля 2018 года.

Людмила ОДНОБОКОВА