Ежегодно 25 января в России отмечается День студента или Татьянин день. Всеволожский район не стал исключением – в КДЦ «Южный» в этот четверг отметили День студента. Организатором выступила администрация Всеволожского района. На празднике собрались представители активной молодёжи: студенты и школьники.

С Днем студента ребят поздравил глава районной администрации Андрей Низовский. В рамках мероприятия состоялся конкурс «СтудМистер» и «СтудМисс», который помог выявить самых активных и талантливых студента и студентку. Участники рассказывали о себе, соревновались в интеллектуальном конкурсе, выполняли непростые задания. Все конкурсанты очень достойно показали себя. Звание СтудМисс получила Екатерина Еременко, СтудМистером стал Виктор Якушевский. После конкурса гостей ждали фуршет и дискотека с весёлыми конкурсами, а также лотерея с призами.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА











