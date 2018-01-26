Ветераны петербургского автомотоспорта готовятся к пробегу в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января в 10.00 мотопробег «Дорога жизни-18» стартует от мемориала «Разорванное кольцо» в поселке Коккорево. Финишной точкой станет памятник полуторке на въезде во Всеволожск.

В пробеге участвуют мотоциклисты-ветераны в память о мотоспортсмене, мастере спорта, Заслуженном тренере СССР Сергее Максимовиче Сергееве, проводившем в 1941 году на мотоцикле первую ледовую разведку трассы Дороги жизни.

Мероприятие проводит Совет ветеранов автомотоспорта Санкт-Петербурга совместно с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Законодательным собранием Санкт-Петербурга при содействии Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».