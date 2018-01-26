Музей «Прорыв блокады Ленинграда» (город Кировск) можно условно назвать «музеем одного экспоната». Этим экспонатом является диорама, посвящённая операции «Искра». На диораме показан район деревни Марьино, где в январе 1943 года состоялся легендарный прорыв блокады. Это художественное полотно – огромного масштаба (40 х 8 метров). На момент открытия оно было таким единственным по величине в СССР. Открыт Музей-диорама был в 1985 году. Находится он на левом берегу Невы, а на правом – наш район. Берега соединяет Ладожский мост на Мурманском шоссе. Но жизнь обновляется. Три года назад рядом со зданием Музея-диорамы развернулась стройка из стекла и бетона. В газетах замелькали сообщения, что это здание предназначено для новой трёхмерной панорамы «Прорыв». И вот новый комплекс готов.

27 января 2018 года, в день полного снятия блокады Ленинграда, состоится церемония его открытия. День начнётся с торжественного митинга, в котором планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Затем в течение дня будут организованы бесплатные экскурсии по трехмерной панораме «Прорыв». Начиная с 28 января Музей-панорама «Прорыв» начнёт работу в штатном режиме.

Всё началось с поисковиков

Трёхмерная панорама – единственный случай, когда огромный государственный музей был создан по инициативе добровольцев – энтузиастов военной археологии. Один из них – Дмитрий Поштаренко. Ему 27 лет. Он вырос рядом, в Шлиссельбурге. Папа у него – электрик-монтажник, мама – медицинский работник. И никаких предпосылок вроде бы не было, что Дмитрий увлечётся музейным делом.

В детстве он часто гулял по берегу Невы, находил выброшенные водой предметы войны. А еще слушал рассказы старших про блокадные годы. Всё это наложило на него отпечаток причастности этой невской земли к великому подвигу. Когда Диме было 13 лет, он увлёкся исторической реконструкцией. Он состоял в Военно-историческом клубе «Ладога». Этот клуб базировался в Кронштадте и занимался реконструкцией действий военной пехоты. В возрасте пятнадцати лет юноша примкнул к поисковому объединению «Святой Георгий» (Санкт-Петербург). Руководитель объединения – Олег Борисович Алексеев – привлёк юношу к формированию выставок на основе предметов, найденных на местах боевых действий.

В родном Шлиссельбурге Дмитрий Поштаренко организовал свою первую самостоятельную, такую же выставку. С 16 лет юноша стал выезжать в экспедиции с поисковым отрядом «Шлиссельбург». Основные раскопки – на Невском «пятачке», всё это рядом с его родными местами, вызывающими особые чувства. Кроме того, он стал путешествовать по России и за рубежом. Выезжал «диким туристом», рисковал, ночевал где придётся. В конце концов от обилия впечатлений у него зародилась идея, что выставлять военные артефакты под стеклом не так интересно, как воссоздавать реальную картину боя со скульптурами бойцов, с макетами траншей, окопов и с использованными на этом фоне предметами, которые нашли ленинградские поисковики. Дмитрию Поштаренко удалось создать свою творческую мастерскую «Невский баталист». В эту мастерскую вошли его товарищи из поискового отряда «Шлиссельбург», а также художники-монтажники, имеющие опыт работы по созданию декораций в кино. (Кстати, отец Дмитрия Поштаренко теперь тоже работает вместе с сыном в «Невском баталисте»).

Уникальность панорамы

Таких панорам, о каких мечтал Д. Поштаренко, в России ещё не было. Жители Ленинградской области, может быть, помнят тот ажиотаж, который происходил в Кировске в 2013 году, когда там открылась первая трёхмерная панорама? Она была сделана из временных материалов и была открыта для посетителей всего два месяца (с марта 2013 до 18 мая 2014 года). За эти два месяца её посетило более 20 000 человек. В числе почётных гостей – Президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин. Оба этих великих человека высоко оценили начинание ленинградских поисковиков.

В мае 2014 года выставку демонтировали, к великому сожалению тех, кто не успел её посетить. Но об этом задумался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он пригласил к себе Дмитрия Поштаренко и предложил ему создать большую трёхмерную панораму о прорыве блокады Ленинграда на постоянной основе. Для неё по распоряжению правительства Ленинградской области отстроили новое отдельное помещение площадью 500 квадратных метров.

Здание возводили с 2014 по 2016 год. Тем временем слух о достижениях ленинградских поисковиков прошёл по всей стране. Новый ошеломляющий успех пришёл в 2015 году. В тот год в Санкт-Петербурге (в Ленэкспо) была сооружена трёхмерная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Это была опять-таки временная выставка, она работала несколько месяцев, но в неё устремились тысячи зрителей. И снова эту панораму посетил Владимир Путин.

Стали поступать выгодные предложения, и к настоящему времени ребята из «Невского баталиста» создали 12 объектов, в том числе панораму в Москве, посвящённую Бородинскому сражению. В 2017 году в Калининграде открылась трёхмерная панорама «Кёнигсберг­45. Последний штурм». Новая трёхмерная панорама в Кировске («Прорыв») оказалась для Дмитрия Поштаренко и его команды тринадцатой по счёту. Но она сделана основательно. Фирма-создатель даёт ей гарантию на 50 лет.

Собственно, команда «Невского баталиста» зашла в здание нового музея в сентябре 2017 года. В огромном зале не было ни скульптур, ни макетов берегов Невы. Стояли только два незафактуренных танка. В режиме аврала стали работать одновременно 50 человек, художники чуть ли не стояли друг на друге. Ещё 20 сотрудников находилось в отдельных мастерских: кто-то создавал скульптуры, кто-то монтировал реквизиты. Трёхмерная панорама была создана за четыре месяца, в то время как соседняя диорама создавалась к 1985 году в спокойной обстановке в течение четырёх лет.

«Открытие нашего музея стало явлением не только областного масштаба. Это – важное событие для всей страны», – так сообщил нам директор Музея-панорамы Денис Валентинович Пылев. 18 января, в день, когда отмечалось 75 лет с момента прорыва блокады, новую трёхмерную панораму осмотрел Президент РФ В.В. Путин. Он долго беседовал с Дмитрием Поштаренко, задавал вопросы об отдельных артефактах, собранных на выставке. В музее прошла встреча В. Путина с представителями ветеранских организаций. Затем ему был показан новый фильм «Рубеж», который выйдет на широкие экраны 22 февраля этого года. В Книге отзывов В.В. Путин записал: «Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города. Удачи, творческих успехов в будущем».

Герои, словно живые…

23 января журналисты газеты «Всеволожские вести» получили возможность увидеть новую панораму «Прорыв» до её официального открытия. Экскурсия началась в первом зале музея, в котором находится большой экран, а в витринах под стеклом – некоторые из предметов, найденных поисковиками на Невском «пятачке». Мы сразу обратили внимание на грамотную работу специалистов. На экране светилась схема, на которой крупным планом изображена наша Дубровка (в составе Невского плацдарма). Создатели этой карты даже специально указали ориентиры – «Невская Дубровка». Тем самым они подчеркнули, что боёв на левом берегу Невы не существовало отдельно от правого берега. Правый берег, где дислоцировалась Невская оперативная группа и откуда начинались «кровавые» переправы, входит в единый комплекс с левым берегом.

У некоторых может возникнуть вопрос: «А почему панораму «Прорыв» Дмитрий Поштаренко посвятил не боевым действиям в Марьино (как это уже сделано в находящейся рядом диораме), а боям на Нев­ском «пятачке»? Сам Дмитрий объяснил это так: «Немцы ожидали, что Красная Армия произведёт основной удар на Невском «пятачке», потому что у нас уже был здесь плацдарм. И сюда кинули основные силы. А наши нанесли удар в районе Марьино. И на Невском «пятачке» бойцам пришлось очень нелегко. Я не хочу говорить громких слов, но Невский «пятачок» был щитом Ленинграда. К тому же он более интересен в отношении военной археологии. Здесь шли бои три года, и мы на панораме можем одновременно показать 1941, 1942 и 1943 годы».

Панорама расположена во втором зале. Уникальность её состоит в том, что посетитель находится не на отдельной смотровой площадке (как это делается за рубежом) и не на балконе (как в панораме Бородинского сражения в Москве), а должен пробираться узкой дорожкой между оврагов, заглядывать внутрь блиндажей и окопов, видеть оставшиеся в земле от предыдущих боёв (боёв 1941 года) тела красноармейцев и ящики с патронами. Здесь – танки в натуральную величину и пикирующие сверху самолёты, взрывы на воде и валяющиеся на берегу разбитые лодки. Это – застывшая секунда боя. Здесь можно реально погрузиться в атмосферу сражения.

Как объяснил Дмитрий Поштаренко, бой, который здесь изображён, происходит 13 января 1943 года. Наступает 131­й стрелковый полк 45­й гвардейской дивизии. Действие происходит на участке, где в настоящее время с одной стороны находится памятник у деревни Арбузово, а с другой стороны – рубежный камень Нев­ского «пятачка». Монтажники из группы «Невский баталист» Дима и Юра, в свою очередь, рассказали, что они выезжали на этот участок, чтобы внимательно ознакомиться с рельефом и почвой. И теперь на обрыве тщательно прорисованы даже слои почвы – можно разглядеть слой голубой глины, слой чернозёма. Воссоздан каждый бугорок и детали фронтового быта. Все красноармейцы – в валенках, фашисты – в подбитых клёпками сапогах.

Главный художник Сергей Зенцов рассказал, что создатели панорамы разбросали здесь 24 ящика патронов. Все патроны – холостые и приклеены особым образом к «почве», так же, как к рукам бойцов приклеены и привинчены «автоматы». Для создания некоторых деталей поисковики использовали весь накопленный опыт раскопок, а также – фотографии военного времени, например, В. Тарасевича. Всеволод Тарасевич с начала Великой Отечественной войны работал фотокорреспондентом политического управления Северо-Западного, а затем Ленинградского фронта. Осенью 1941 года ему удалось зафиксировать боевые будни Невского «пятачка». В 2015 году в мемориальном зале Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» работала выставка его фотографий под названием «Двенадцать мгновений войны Всеволода Тарасевича», и наши поисковики внимательно её изучили.

Все фигуры на трёхмерной панораме запечатлены в движении. Ни одна скульптура не появилась случайно. У каждой из них свой прототип, своё имя, своя реальная история. И портретное сходство: лица героев создавались на основе их фотографий. Это была своеобразная попытка увековечить имена красноармейцев, найденных поисковиками в местах боёв.

Вот, например, у самой кромки Невы из-за укрытия выглядывает боец. Это – командир роты 86-­й стрелковой дивизии лейтенант Дмитрий Степанович Стрёмин. Поисковики нашли его «на этом месте» в 2015 году. А пропал без вести он в сентябре 1942 года. Дмитрий Стрёмин родился в Ленинграде в 1910 году. С 1930 по 1935 год обучался в Институте пролетарского изобразительного искусства (сейчас это – Академия художеств) – у самого И. Бродского. По окончании института его направили работать учителем рисования и черчения в Дубровскую школу, и он стал проживать со своими тремя сёстрами по адресу: «станция Невская Дубровка, улица Первой пятилетки, дом 90». При работе над обликом Дмитрия Стрёмина художники использовали книгу нашей землячки Светланы Борисовны Соколовой, педагога Дубровской школы, – «Из истории Невских берегов». На панораме показано, как школьный учитель с автоматом в руках защищает свой посёлок, свой дом – ведь Дубровка изображена прямо за его спиной, через реку. Характерная деталь – под ногами у Дмитрия Стрёмина лежит альбом для рисования.

А недалеко от него изображена Рита Меньшагина. Она только что переправилась через Неву и налаживает упряжку, в которую запряжены собаки. Немногие знают, что собаки активно участвовали в операции «Искра». Их упряжки подвозили к передовой боеприпасы, а назад вывозили раненых. 19-­летняя Рита Меньшагина была командиром взвода 4-­го армейского отряда истребителей танков, который базировался в Ленинграде, в парке Сосновка. Со своими питомцами принимала участие в боях на Невском «пятачке».

Вот санитарка с трудом тащит из воронки танкиста, потерявшего сознание и присыпанного землёй. Это Валентина Фадина. Валентина Петровна Фадина в 1943 году была награждена медалью «За отвагу» за то, что она (как гласит документ из архива Министерства обороны) «…в бою 12 и 13 января 1943 года при наступлении в районе Невская Дубровка спасла жизнь 200 раненым бойцам и командирам, оказывая им медицинскую помощь». На фронте Валентина Фадина встретила свою любовь и вышла замуж, но жизнь её была коротка. При окончательном снятии прорыва блокады, в 1944 году, на Синявинских высотах Валентина Фадина заживо сгорела в танке. На тот момент ей был 21 год. Но на нашей панораме она – вечно живая.

Скажем честно – впечатление от экскурсии очень сильное. И мы гордимся, что всё это зародилось у нас, и – впервые в России.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

Информация для экскурсантов

Итак, с 28 января Музей-панорама «Прорыв» будет открыт для посещения. Запись на экскурсии по тел.:

8 (813­62) 69­029.

Оплата только в музее при посещении (орудуют мошенники, будьте бдительны).

Режим работы: вторник – четверг и воскресенье – с 10.00 до 18.00; пятница и суббота – с 10.00 до 20.00; понедельник – выходной.

Обслуживание посетителей производится по предварительной записи для организованных групп численностью не более 15 человек, для индивидуальных посетителей – без записи.