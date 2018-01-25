Молодежь Ленинградской области сможет дать наказы президенту

Учащиеся Ленинградской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был президентом». Организаторы творческого состязания – АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» и Палата молодых законодателей при Совете Федерации. Цель конкурса – сформировать предложения, в том числе наказы молодых граждан для будущего Президента Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год.

Как отмечают организаторы, конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Представить работы на творческое соревнование могут школьники, учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений и студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов. Заявки нужно отправить до 15 февраля текущего года на электронный адрес konkurs.president@gmail.com c пометкой в теме письма «Если бы я был президентом».

Определят лучшие работы на Всероссийском молодежном законотворческом форуме в марте. Победители получат возможность пройти образовательную программу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кроме того, их пригласят на специализированную смену Международного детского центра «Артек» в 2018 году, а также на обучение и прохождение образовательных мероприятий в рамках практикума-семинара «Стратегия будущего» при содействии Совета Европы.