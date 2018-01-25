По обеим сторонам строящегося Крымского моста могут быть установлены мемориальные комплексы, посвященные субъектам Российской Федерации. Один из них будет напоминать о военных подвигах жителей Ленинградской области.

С такой инициативой выступил краснодарский благотворительный фонд «Берега Керченского пролива». Цель проекта – увековечить память павших в годы Великой Отечественной войны.

В обращении на имя губернатора Александра Дрозденко председатель фонда Александр Дутов сообщил, что вблизи Крымского моста, на обоих берегах пролива Краснодарского края, планируется возвести комплексы в память всего военного поколения страны. Они будут представлять собой гранитные композиции, видимые с обоих берегов пролива, и Вечный огонь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В настоящее время фонд занимается сбором пожертвований на строительство мемориала.