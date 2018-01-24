Трехмерная панорама «Прорыв» открылась на Невском берегу

Корреспонденты газеты «Всеволожские вести» 23 января посетили новый Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Этот музей находится на окраине города Кировска рядом с уже хорошо известной диорамой. Экскурсию проводил автор новой трёхмерной панорамы – Дмитрий Поштаренко.

Открытие панорамы для широкой публики состоится 27 января. Оно начнётся с торжественного митинга, в котором планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Затем в течение дня будут организованы бесплатные экскурсии по музею. Но уже сейчас заявок на участие в этих экскурсиях поступило столько, что на улице ожидается огромная очередь и не все успеют пройти внутрь. Начиная с 28 января, музей начнет работу в штатном режиме.

Учитывая, что билеты на трёхмерную панораму будут продаваться по доступной цене, советуем посетить её в другой день, в более спокойной обстановке. Пропускать внутрь здания планируется группы по 15 человек через каждые полчаса.

Посещение музея оставляет яркие впечатления. В этом убедились корреспондент Людмила Однобокова и фотограф Антон Ляпин. Репортаж с места событий можно прочитать в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести», который выйдет в пятницу, 26 января.

А 25 января в 15.00 в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» откроется выставка «Сталинград» (Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1).

Посетители выставки смогут ознакомиться с документами, фотографиями, картами, плакатами периода войны. Экспозиция дополнена блокадными реликвиями из коллекции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Выставка продолжит работу до 28 февраля 2018 года.

Фото Антона ЛЯПИНА