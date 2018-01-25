От медведя до глобуса: школы Всеволожского района выбирают символ

У большинства школ Всеволожского района появится свой символ. Совсем недавно был объявлен конкурс, в рамках которого общеобразовательные учреждения выбирали свой талисман. С такой инициативой выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Символы на территории школ появятся 18 марта и в этот же день будет объявлен фотоконкурс «Я Выбираю!».

Как придумать правильный талисман на долгие годы и поразить каждого посетителя школы? Наверное, этот вопрос задавали в каждом учебном заведении, участвующем в проекте. Медведь, сова, лось, лошадь, лев и даже глобус. Это неполный перечень символов, которые выбрали в школах.

– Мы долго выбирали свой талисман, идей было очень много. В процессе активно участвовали не только школьники и педагоги, но и родители, – рассказали в администрации Школы № 4 г. Всеволожска.

Отметим, что в этом году учебное учреждение отмечает свое 25-летие. Руководство школы планирует обратиться с просьбой присвоить школе имя летчика Героя Советского Союза Ильи Миновича Шишканя.

– Наверное, поэтому ребята предлагали в качестве символа школы выбрать самолет. Потом предложили ласточку, оленя, медведя, сову. В итоге остановились на жаворонке. Как известно, эта птица символизируют пробуждение природы. Скульптуру планируется установить перед центральным входом.

– Кто знает, может быть, перед экзаменами учащиеся начнут тереть крылья пернатому символу, чтобы успешно «пролететь» все испытания, – полушутя-полусерьезно говорят педагоги школы.

Фотоконкурс «Я Выбираю!» предусматривает три номинации, победителей которых определит компетентное жюри, состоящее из журналистов и профессиональных фотографов. Обладатель гран-при будет определен в результате интернет-голосования. Призы – модные и современные смартфоны.

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото Антона ЛЯПИНА запакованные скульптуры, которые скоро украсят школьные дворы

