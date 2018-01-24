На развязке КАД с автодорогой «Кола» на 7 часов будут полностью перекрыты съезды № 1 и № 2 в связи с проведением дорожных работ.

В ночь с 24 на 25 января с 23.00 до 6.00 25 января 2018 года будут полностью перекрыты для движения съезды из Санкт-Петербурга с улицы Народной на внутреннее и внешнее кольцо КАД, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.