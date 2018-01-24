Вчера глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава администрации Свердловского поселения Ирина Купина посетили фабрику «Орими» в поселке им. Свердлова. В ходе поездки было объявлено о строительстве на территории района еще одной современной фабрики, куда из поселка им. Свердлова переместится производство кофе.

Поездка на фабрику не случайна. Андрей Низовский недавно рассказал о том, что в этом году намерен посетить ведущие предприятия района. Фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области и района. На предприятии трудятся 1 500 человек, большинство из которых – жители Всеволожского района.

Главе района понравились условия труда, созданные для сотрудников предприятия, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети:

– Безупречная чистота, современные производственные линии, комфортная температура в цехах, где стоят печи и на обширных складах, аромат чая и кофе. Кстати, я своими глазами посмотрел на систему фильтров и катализаторов, которая исключает выброс вредных веществ в атмосферу. Не секрет, что еще несколько лет назад от жителей поселка поступали жалобы на запах. Однако и директор завода, и глава местной администрации сказали, что в последнее время таких жалоб нет.

Кроме того, в ходе поездки Андрей Низовский обсудил с директором Маратом Муратовым вопросы, касающиеся как работников фабрики, так и жителей поселка. В частности, речь шла о благоустройстве подъездной дороги, а также об устройстве автобусной остановки. Глава района пообещал максимальное содействие со стороны администрации.

Фото со страницы Андрея Низовского в ВК