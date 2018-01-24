В выходные дни сотрудники дорожного комитета и государственного казенного учреждения «Ленавтодор» посетят все муниципальные районы для проверки качества уборки региональных трасс от снега и наледи.

Особое внимание специалисты уделят патрульной снегоочистке проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок общественного транспорта, сбросу снежных валов с обочин дорог, а также наличию и состоянию дорожных знаков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. При этом, для чистоты эксперимента, о времени и дате проверок подрядные организации – ремонтно-строительные и эксплуатационные управления (ДРСУ и ДРЭУ) – уведомляться не будут, что обеспечит независимость проверки.

В ходе объездов «Снежного патруля» все работы, производимые на региональных трассах, будут фиксироваться с помощью фото- и видео. По итогам анализа данных всем ДРСУ и ДРЭУ будут выставлены заслуженные оценки.