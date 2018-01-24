Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, пройдут 28 января во Всеволожском районе.

В 11.15 состоится митинг, возложение венков и цветов у мемориала «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни. В памятной акции планируется участие главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского. В 12.00 стартует 49-й традиционный международный зимний марафон «Дорога Жизни». Состязания проводятся на трех дистанциях: марафон 42 км 195 м – старт на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо»; полумарафон 21 км 097 м – старт в поселке Рахья; дистанция 5 км – старт в г. Всеволожске, на 8-м км Дороги жизни. Финиш всех дистанций на 3-м км Дороги жизни у монумента «Цветок жизни».

В мероприятии примут участие делегации ветеранов, блокадников, узников фашизма, тружеников тыла городских и сельских поселений Всеволожского района, представители общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ, студенты и молодежь Всеволожского района.

Внимание автомобилистов! В связи с проведением марафона «Дорога жизни» 28 января с 11.00 до 18.00 будет ограничено движение от 9 до 41 км Дороги жизни, в это же время от 2 до 9 км Дороги жизни будет введено реверсивное движение. Варианты объезда: д. Ваганово – пос. им. Морозова – Мурманское шоссе – г. Всеволожск; д. Ваганово – пос. им. Морозова – пос. Щеглово – г. Всеволожск; д. Ваганово – д. Борисова Грива – д. Матокса.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива