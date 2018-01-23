Александр Дрозденко проведет рабочий день в Кудрово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 31 января проведет рабочую поездку в Кудрово, где состоится очередное заседание наблюдательного совета новостроек. В программу рабочей поездки также вошло открытие двух детских садов, построенных по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

В повестке дня заседания наблюдательного совета новостроек:

1. Исполнение протокольных поручений по итогам первого заседания совета

– строительство съезда с КАД в Мурино с участием подрядчика строительства;

– ход строительства дороги в обход квартала компании «Арсенал» от Токсовского шоссе до дороги к мосту через р. Охту к Шоссе в Лаврики по землям компании «Дальпитерстрой»;

– выделение участка под строительство школы в Новом Девяткино;

– включение образовательных учреждений в программу выкупа за средства федерального бюджета;

– выкуп объектов здравоохранения в новостройках;

– обсуждение схемы дорожно-транспортного развития Кудрово, в том числе вопроса передачи дорог на баланс муниципалитета.

2. Тарифы ЖКХ в новостройках.