В парковой зоне у Садовой улицы во Всеволожске 3 и 4 февраля пройдет фестиваль, посвященный 75-летию Сталинградской битвы.

3 февраля будет работать выставка танков и бронемашин Красной Армии, а также пушек и зениток на позициях в военно-полевом лагере. Организаторы обещают, что желающие смогут прокатиться на танке или выстрелить холостым патроном из любого оружия времен ВОВ.

4 февраля пройдет военно-историческая реконструкция сражений за Сталинград в ходе Операции «Уран». В реконструкции будут участвовать немецкая и советская артиллерия, автомобили, грузовики и настоящие танки.