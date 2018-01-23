Всю зиму до наступления весеннего тепла жители и гости города Всеволожска смогут проводить время на бесплатном городском катке, залитом на Юбилейной площади. Время работы: по будням с 16 до 22 часов, по выходным с 10 до 22 часов. Отдыхайте с удовольствием и пользой для здоровья!

Напомним, в связи с проведением Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» с 15 декабря по 10 апреля на общественных пространствах и дворовых территориях города Всеволожска, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», для жителей будут проводиться праздники, культурные и спортивные мероприятия. Так, 28 января в 12 часов в городе Всеволожске пройдут семейные соревнования «Мама, папа, я», – спортивная семья! на ул. Ленинградской, д. 15/2 и на ул. Вокка, д. 6, корп. 2.