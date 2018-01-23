В минувшую субботу в физкультурном зале Дубровской школы в рамках работы школьного спортивного клуба «Дубровка» состоялся спортивный праздник «Веселые старты» для детей дошкольного возраста.

На старт вышли шесть команд из пяти дошкольных учреждений района, каждая из которых состояла из одного педагога и 10 детей. В зале собрались участники, болельщики, жюри и родители. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

I место – Дубровская школа, дошкольное отделение, команда «Дети»;

II место – Центр развития ребенка – детский сад № 4 во Всеволожске, команда «Божья коровка»;

III место – Центр развития ребенка – детский сад № 4 во Всеволожске, команда «Олененок»;

IV место – Детский сад № 6 г. Всеволожска, команда «Дружные ребята»;

V место – Детский сад № 13 п. Щеглово, команда «Радуга»;

VI место – Детский сад № 61, Медвежий Стан, команда «Медвежата».

Инициатором проведения праздника выступили директор Дубровской школы Лариса Абрамовская и её творческий коллектив: заместитель директора Наталья Андриевская, руководитель ШСК «Дубровка» Артем Андриевский, учитель физкультуры Евгений Махов.

Фото Антона КРУПНОВА



