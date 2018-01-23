Возможность преуспеть в своем деле получат будущие предприниматели, которые примут участие в онлайн-программе «Бизнес класс», реализуемой ПАО «Сбербанк» при поддержке правительства Ленинградской области.

В течение пяти месяцев как начинающие, так и действующие предприниматели смогут стать участниками виртуальных тренингов, на которых ведущие эксперты в формате емких видеоуроков расскажут обо всех подводных рифах и секретах ведения бизнеса. За время обучения участники сформируют целостное видение своего бизнеса, систематизируют накопленные знания и наработают бизнес-компетенции. Новый проект стартовал в трех субъектах СЗФО – Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

Подробная информация, а также процедура регистрации доступна на сайте программы: business-class.pro. Слушатели, зарегистрировавшиеся до 1 марта 2018 года и прошедшие отбор, получат возможность пройти очное обучение в Калининграде.

Отметим, что консультацию об участии в программе «Бизнес класс» и содействие в регистрации участников на сайте программы можно получить в структурах по поддержке предпринимательства в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (контакты на сайте http://www.813.ru/, в разделе «Организация поддержки»).

Ирэн ОВСЕПЯН