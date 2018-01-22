Андрей Низовский посетит ведущие предприятия Всеволожского района

В минувшую пятницу руководитель администрации Всеволожского района Андрей Низовский побывал с рабочим визитом на заводе «Северсталь-СМЦ-Всеволожск».

Глава районной администрации познакомился с руководителем и рабочими заводами, посмотрел производство.

– Половина сотрудников завода – жители нашего района. Их руками создаются детали кузовов будущих автомобилей Toyota, Nissan, Ford и Hyundai, которые собираются в нашем регионе. Исключение – калужский Volkswagen, детали к которым тоже идут на конвейер из Всеволожска. Конечно это предприятие ведет свою работу на федеральном и международном уровне. Однако есть вопросы, которые можно и нужно решать на уровне района, на земле, где стоит завод, где непосредственно работают наши с вами друзья и родственники, – написал на своей странице в социальной сети Андрей Низовский.

Глава района также отметил, что если в прошлом году его рабочие поездки были связаны с администрациями поселений района и объектами социальной инфраструктуры, то в наступившем он намерен посетить ведущие предприятия района.

Фото со страницы Андрея Низовского в ВК