Женщина с трубой напала на иномарку в Сертолово

В Сертолово 57-летняя женщина металлической трубой разбила лобовое стекло в автомобиле «Ауди».

Во время патрулирования сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району получили информацию о том, что в микрорайоне Чёрная речка города Сертолово неизвестная женщина наносит повреждения припаркованному автомобилю, сообщает на своей странице в социальной сети управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленницу и доставили ее в 88 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».