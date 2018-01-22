Сегодня, по оценке солидных туристских порталов, Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятерке самых привлекательных мест для посещения. В своеобразных «табелях о рангах», которые составляет группа профессиональных путешественников и экспертов, 47-й регион имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из самых посещаемых для российских и иностранных туристов.

– Во Всеволожском районе активно развивается внутренний туристический сектор, – рассказывая о возможностях района, отмечают в отделе по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации. – У нас много исторических и природных достопримечательностей. Интерес туристов к району растет. В 2016 году турпоток увеличился на 10,8%, в районе побывали 148 тысяч туристов. Поступления от туристской отрасли составили более 187 млн руб. Развитие туризма у нас осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма на 2017–2019 годы».

На территории района расположено 257 предприятий сферы туризма, из них 107 коллективных средств размещения, 132 объекта общественного питания, 18 частных туристических фирм. Деятельность осуществляют 13 музеев. В районе расположены 12 особо охраняемых памятников природы: «Гонтовое болото», «Коккоревский заповедник», «Колтушские высоты», «Токсовские высоты», «Камовый рельеф на берегах озера Хепоярви» и другие. Магнитом привлекают туристов заснеженные склоны «Петербургской Швейцарии» – горы и холмы Токсово, Кавголово, Юкков.

Конечно, Всеволожский район славится своими усадьбами, но, безусловно, наша главная достопримечательность – туристический маршрут по Дороге жизни – стал одним из драгоценных камней в уникальном украшении – межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России». Дороге к Ладоге не менее пятисот лет. И сколько радостных, драматических, героических и трагических событий произошло за это время вокруг тракта!

В настоящее время на Дороге жизни установлено 46 памятных километровых столбов, семь монументов, входящих в «Зеленый пояс Славы», а также легендарный Музей «Дорога Жизни». Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо», памятники «Цветок Жизни», «Балтийские крылья», аллея «Дружбы» и траурный курган «Дневник Тани Савичевой», монумент «Катюша» – и это неполный перечень установленных на легендарной Дороге жизни памятников.

Нам не надо в Африке гулять

Туристский потенциал района не раз был представлен на разных международных и местных туристических выставках. На таких мероприятиях специалисты предлагают вместо туров по заснеженной Европе и жаркой Африке проехать по достопримечательностям Всеволожского района.

Сегодня в администрации Всеволожского района ведется активная работа по привлечению не только местных, но и зарубежных туристов. Тем паче что туроператоры предлагают гибкую систему скидок и классный сервис на любой срок и даже на небогатый кошелек. Кстати, наш район стал очень интересным для китайских туристов. Число путешественников из КНР растет в геометрической прогрессии. Туристы, получая позитивные впечатления, делятся ими со своими близкими, которые тоже решают посетить наш край. Таким образом, как говорится, на доброй славе увеличиваются потоки приезжающих.

Районные специалисты активно и регулярно участвуют в разных туристских выставках. Стараются быть в курсе последних туристских событий. Поэтому постоянно находятся в движении. На ощупь в этой сфере действовать нельзя. Это раньше можно было поехать «к бабушке на деревню» и все лето ловить рыбку в речке. Сегодня путешественники все больше предпочитают интерактивный туризм – это когда можно что-то потрогать, поиграть. К примеру, в Музее «Дорога Жизни» можно сесть за руль легендарной полуторки, а в Музее кошки погладить пушистых питомцев.

Ириновский дуб – талисман для туристов?

Возникает резонный вопрос: «Как привлечь во Всеволожский район еще больше туристов?» Говорят, даже из снежного человека и инопланетян можно сделать PR-менеджмент! Нужно лишь проявить смекалку да желание перенять креативный опыт… А там, глядишь, и всемирно известные политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса захотят сменить знаменитый раскрученный курорт Куршевель, что во Франции, на Ладожское озеро, сменив лыжи на… ласты.

Некоторые могут посчитать это абсурдной и нелепой идеей или очередной фантазией. Но благодаря деловой хватке намерение может воплотиться в реальность. Ведь любую фишку можно превратить в фетиш, а из мелкой мухи сделать пиар-слона! Вот, например, придумали же в свое время англичане таинственного обитателя озера Лох-Несс, и уже многие годы неуловимый плезиозавр приносит острову вполне осязаемые фунты стерлингов. Миллионы фунтов. Туристов только на этом озере – до 400 тысяч человек ежегодно! Финансы на мифе. Паблисити на весь свет. Конгениально!

Визитной карточкой нашего района может стать памятник живой природы – Ириновский дуб. Красота дерева строгая, преисполненная грозного величия. Кажется, ничто не может потревожить его стать. Местные жители уже привыкли, что об их дереве складывают различные легенды и байки, поэтому ничему не удивляются. По поверью, считалось, что под деревом перед отъездом на Отечественную войну 1812 года любил отдыхать и размышлять Кутузов. Почему бы перед грандиозным замыслом не отметиться возле этого исполина на удачу?! Хотя ученые перед внесением в реестр деревьев-памятников выяснили, что росток появился около 1829-го, то есть позже времени жизни генералиссимуса. Впрочем, славы у зеленого великана от этого не убывает. И на него хватило лихолетий.

Помимо этого, Всеволожский район можно продвинуть благодаря забавному сходству. Оказывается, очертания нашего района внешне напоминают… кота. Сегодня много говорят о том, что Ленинградская область очень похожа на бабочку. Так вот, вполне удачным брендом можно сделать и рыжего «мурлыку». С такой инициативой выступила директор АНО «ВсевМузей» Анна Кондратьева. Недавно на одном из мероприятий она презентовала участникам открытку с новым символом района.

– О кошках в нашем районе напоминают не только очертания карты, но и местные достопримечательности, и названия населенных пунктов, – говорит Анна Вадимовна. – У нас есть заМУРчательные названия, где фигурируют пушистые красавцы. Это, к примеру, деревни Котово и Кошкино, микрорайон Котово Поле рядом с Дорогой жизни. Да и Мурино, между прочим, у некоторых всеволожцев ассоциируется с большим кошачьим семейством мурлык.

«Завод без дыма» – а отдача есть!

…Мы ищем золотые жилы и нефтяные скважины, чтобы качать из них деньги, но не замечаем сокровища, которые у всех нас на виду. Немеряные деньги, как не раз говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сулят именно достопримечательности. Для местного населения это благосостояние и достаток, ведь каждый такой уголок – настоящий Клондайк. У нас такие места, которые европейцам и не снились. Надо просто разбудить туристов и показать им эту красоту.

Сегодня увлекательные путешествия по России – вариант, который пропагандируется государством как альтернатива иностранным курортам. О первых успехах уже отчитались в Ростуризме. Только в 2015 году на фоне закрытия некоторых иностранных курортов и снижения курса рубля поток туристов вырос почти на треть. Впрочем, туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом, пока не склонны впадать в эйфорию.

Нет нужды объяснять, что туризм принято называть «заводом без дыма». Вложений отрасль требует не так много, зато отдача – огромная.

Редакция газеты «Всеволожские вести» подготовила для своих читателей туристическую карту самых интересных и значимых объектов Всеволожского района. Скачать в полном размере PDF-файл можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте.

Ирэн ОВСЕПЯН

Инфографика Марии КЕЛЕР

Фото Антона ЛЯПИНА