В Кудровском центре образования № 1 Всеволожского района 19 января представители Коми общины Ленобласти Валентина Зезегова и Мария Засеко провели Урок дружбы для учащихся 4-го класса.

Детям были представлены традиционный костюм народа коми, народные музыкальные инструменты из дерева и бересты, на которых ребята сами смогли сыграть. Валентина Зезегова продемонстрировала художественный свист на бересте и рассказала о русских народных ударных инструментах: трещотке, ложках, колотушке, погремушке. В старину с помощью этих инструментов извлекали не только музыкальные, но и немузыкальные звуки, например, сигналы опасности.

Также был проведен мастер-класс «Добрые слова», в ходе которого ребята разучили несколько слов и выражений на коми языке и все вместе участвовали в традиционном праздничном хороводе.

Напомним, что Уроки дружбы проводят в общеобразовательных учреждениях Всеволожского района совет по межнациональному сотрудничеству при районной администрации и Дом дружбы Всеволожского района с участием представителей национальных общин и национально-культурных автономий Ленинградской области.