Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что в соответствии с Указом Президента № 202 от 9 мая 2017 года «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубок конфедерации FIFA 2017 года», в редакции от 22 мая 2017 года, в Санкт-Петербурге и городах проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, за исключением: экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, возложенными на них федеральным законом, служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.