Подать заявление о государственной регистрации заключения брака, оформить свидетельство о рождении, получить повторные документы (дубликаты) стало намного проще. Теперь все эти процедуры можно осуществить при помощи цифровых технологий на портале «Госуслуги». Управление ЗАГС Всеволожского района напоминает жителям, что работа с электронной документацией занимает совсем немного времени и по сложности доступна даже неопытным пользователям.

– Электронные государственные услуги существенно экономят время, – уверена начальник Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина. – Для оформления свидетельства о рождении нужно приехать в ЗАГС, отсидеть в очереди, потратить время на заполнение бланков и так далее. А между тем все можно сделать гораздо проще и быстрее, зарегистрировавшись на интернет-портале «Госуслуги». При наличии необходимых документов и справок вся процедура оформления занимает 15–20 минут, причем не выходя из дома. Разумеется, сам документ родители должны получить непосредственно в Управлении ЗАГС.

Также через портал «Госуслуги» можно подать заявление о государственной регистрации заключения брака.

– В случае подачи заявления в электронном виде будущих молодоженов ожидает приятный сюрприз – 30-процентная скидка на уплату госпошлины, – информирует Юлия Шемякина. – Кстати, госпошлину можно уплатить прямо на портале.

К слову, повторные документы (дубликаты) также можно запросить, отправив электронную заявку в территориальный МФЦ.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

На фото Антона ЛЯПИНА начальник Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина