Управление по транспорту Ленинградской области приступает к реализации проекта по реконструкции единственного регионального автовокзала «Северный», расположенного во Всеволожском районе возле станции метро «Девяткино».

Завершен первый этап проекта – передача с районного на региональный уровень права бессрочного пользования земельным участком, площадью почти 4 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Эта работа велась по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко. После оформления необходимой документации и прохождения процедуры государственной регистрации объектов недвижимости оператором автовокзала станет государственное казенное учреждение «Леноблтранс».

Все здания, которые входят в состав автовокзала, пройдут экспертизу на предмет возможности безопасной эксплуатации для пассажиров и персонала. Предполагается, что «Северный» будет задействован в рамках проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

После завершения процедуры передачи автовокзала управлению по транспорту всем автобусным перевозчикам, работающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предложат осуществлять регулярные рейсы с «Северного».

Ежедневно автовокзалом «Северный» пользуются 3 000 пассажиров, для перевозки которых работает около 50 регулярных маршрутных рейсов.