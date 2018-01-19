Уникальную коллекцию советских игрушек собрали в Токсово

В Токсово во время зимних каникул открыл свои двери новый Музей советской игрушки – единственный в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Музей создан на основе собрания петербургского коллекционера Ирины Овчинниковой, которая на протяжении нескольких лет собирала и продолжает собирать коллекцию кукол и игрушек советского периода. Его собрание на сегодняшний день насчитывает более 5000 единиц хранения. В настоящий момент на экспозиции представлены более 600 предметов.

В первом зале можно увидеть, как вместе со страной менялся мир игрушек и вещей советских детей разных десятилетий: куклы, игрушки, солдатики, настольные игры с 1930-х гг. до начала 1990-х гг. Второй зал посвящён советским куклам и игрушкам, созданным в разных регионах СССР – куклы разных республик и областей: от Карелии до Туркмении и от Молдавии до Сибири. Среди жемчужин музейной коллекции – кукла 1950-х годов, сохранившаяся в нашей стране в единственном экземпляре, «Советская Барби», выпускавшаяся в 1970-х годах, наборы из героев сказок, начиная с резиновых куколок 1950-х годов и заканчивая набором пластизолевых фигур коротышек из повестей Н. Носова производства 1980-х.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00, кроме понедельника. Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, пос. Токсово, ул. Светлая. Вход бесплатный. Официальный сайт Музея находится по адресу: www.kuklasssr.ru Группа ВК – https://vk.com/public142506509