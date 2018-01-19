На Кольцевой автодороге на развязке с Колтушским шоссе в ночь с 20 на 21 января на семь часов будут полностью перекрыты съезды № 3 и № 4.

– В период с 23.00 20 января до 6.00 21 января полностью перекроют для движения транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область, на Шоссейную улицу в сторону Колтушского шоссе, и заезд на КАД из Санкт-Петербурга, с проспекта Косыгина на внешнее кольцо КАД, – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ.