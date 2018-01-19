В администрации Всеволожского района 18 января состоялись первые публичные слушания по выбору территорий под благоустройство в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на 2018–2022 годы.

Первые слушания, из трех запланированных, были посвящены процедуре отбора общественных пространств под благоустройство, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района. Все неравнодушные жители Всеволожска в период с 9 января по 9 февраля 2018 года смогут предложить те общественные территории, которые, на их взгляд, нуждаются в благоустройстве. Пожелания и предложения принимаются администрацией Всеволожского района.

По завершении установленного срока все поданные заявки будут коллегиально рассматриваться. В итоге выберут общественные территории, по которым будет подано максимальное количество заявлений. За одну из них жители и будут голосовать 18 марта, выбирая то пространство, которое будет благоустроено уже в 2018 году.