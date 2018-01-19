18 января скончался Николай Владимирович Уласевич. Почетный гражданин Всеволожского района, человек, оставивший большой след в его развитии, сделавший много доброго для людей. Ему было 82 года.

Приехал в наш район на работу он после армии в 1963 году. Сначала работал в Морозовском автопредприятии, а потом создавал с нуля автохозяйство в городе Всеволожске. При нем по городу пошли первые автобусы.

Николай Владимирович был очень успешным руководителем, активным общественником, большим профессионалом, поэтому впоследствии с 1990 года в течение семи лет возглавлял администрацию Всеволожского района. За эти годы значительно укрепилось экономическое положение района, получило развитие строительство жилья и социальных объектов, активизировалась общественная жизнь.

Николай Владимирович пользовался большим уважением людей. Память о нем надолго останется в их сердцах.

Руководство района, сослуживцы, коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким Николая Владимировича.

Гражданская панихида и прощание с Н.В. Уласевичем состоится в понедельник, 22 января, в 11.30 во Всеволожском ЦКД (Дом культуры на Колтушском шоссе, д 110).