2 197 девятиклассников Всеволожского района написали сегодня контрольную работу, которая представляет собой аналог ОГЭ по русскому языку. Результаты обучающиеся узнают с 22 по 23 января.

– Экзамен проводился в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, – информирует ведущий специалист комитета по образованию Всеволожского района Ирина Лавренчук. – Участниками контрольно-переводных испытаний (КПИ) являются обучающиеся 9-х классов (10) дневных и вечерних школ, сдающих государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году. Контрольная работа проходила в условиях, максимально приближенных к реальным обстоятельствам основного государственного экзамена, в полном соответствии с требованиями порядка проведения ГИА и рекомендациями Рособрнадзора.

Проверять работы будут эксперты муниципальной предметной комиссии на четырех площадках: в Лицее № 1 и Школе № 6 г. Всеволожска, а также в Ново-Девяткинской школе № 1 и Гимназии в Сертолово. В общеобразовательные учреждения направлены специалисты комитета по образованию и Всеволожского районного методического центра с целью проведения мониторинга по вопросам организации и проведения контрольно-педагогических измерений по русскому языку для обучающихся 9-х классов.

Отметим, что по итогам нынешнего учебного года выпускники 9-х классов сдадут четыре экзамена: русский язык, математику (обязательные) и два предмета по выбору. Учащиеся, не сдавшие экзамен, могут его пересдать в резервные дни для пересдачи. Если в прошлые годы пересдавались только обязательные, то в 2018 году – и оба предмета по выбору. Для выпускников, получивших неудовлетворительную оценку по двум предметам, пересдача экзаменов предусмотрена с 19 июня в резервные дни. Для тех, у кого «неуда» – три, пересдача экзаменов предусмотрена в сентябре. Поэтому каждый учащийся должен серьёзно подойти к выбору предметов для предстоящих экзаменов.

Ирэн ОВСЕПЯН