Дольщики ЖК «Олимп» справят новоселье – жилой комплекс сдан.

На очереди решение проблем по вводу в эксплуатацию ЖК «Радужный». Как стало известно газете «Всеволожские вести», первый корпус этого долгостроя предполагается вывести на проверку в конце февраля. Кроме того, на следующей неделе областные чиновники планируют провести встречу с дольщиками проблемных домов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 381-квартирного дома в ЖК «Олимп». Просрочка сдачи объекта составила полтора года.

Отметим, что ситуацию под личный контроль взял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В тандеме с районными властями проблему удалось решить. Отметим, что глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский уже сообщил, что подписал постановление о присвоении адреса зданию ЖК «Олимп» – Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 2.

– Наконец новоселов можно поздравить, – написал Андрей Низовский на своей странице в социальной сети. – Последним штрихом станет акт сдачи дома в эксплуатацию. Ну а все вопросы, интересующие дольщиков других объектов строительной компании «Главстройкомплекс», расположенных в микрорайоне Южный, мы вместе с заместителем председателя правительства Ленинградской области Михаилом Москвиным будем обсуждать на встрече, которая в присутствии застройщика состоится в конце января в КДЦ «Южный».

Ирэн ОВСЕПЯН