Сегодня, 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, школьники и учащиеся образовательных учреждений Всеволожского района возложили цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны и почтили память погибших минутой молчания. Они отдали дань подвигу бойцов Красной Армии, совершенному 75 лет назад. Именно в этот день было прорвано блокадное кольцо.

Благодаря исходу трехнедельной военной операции «Искра» наши доблестные солдаты ценой собственных жизней дали ленинградцам надежду и веру в то, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Директора и учителя школ рассказывали своим ученикам о страшных днях в истории войны и о долгожданном прорыве блокадного кольца. О том, что пробитый вдоль берега коридор шириной всего от 8 до 11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. И за семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги.

– Забывать о подвиге наших предков нельзя, мы обязаны свои знания передавать из поколения в поколение, – сказала директор Романовской школы Инна Резник. – Именно поэтому мы с детства стараемся привить нашим ребятам любовь к истории и уважение к подвигам наших солдат.