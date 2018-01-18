Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» комплекса «Невский пятачок».

Глава государства почтил память героически павших в боях за освобождение Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Церемония положила начало торжественным мероприятиям в Ленинградской области, посвященным 75-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мемориал «Рубежный камень» установлен в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Памятник, возведенный в 1972 году, символизирует беспримерное мужество наших солдат и офицеров, бесстрашно сражавшихся за каждую пядь родной земли. На безмолвном камне высечены бессмертные слова: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года. Плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе–феврале 1943 года.

С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Фото пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти