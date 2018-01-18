В рамках поручения Президента России во Всеволожском районе Ленинградской области проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом авиаторов» (входит в состав музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни»), ведется создание экспозиции.

Ремонтно-реставрационные работы в здании осуществлялись в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» и были завершены в конце 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Объект передан ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

В настоящее время ведется создание экспозиции – разработана проектная и рабочая документации, концепция и дизайн-проект музейного комплекса «Дом, где в 1941–1943 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград; среди них – многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие». В музее будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории.

Пространство будет условно поделено на несколько основных зон. Первая – на основе военных архивов и исторической литературы расскажет о боевой работе военных летчиков Второй мировой войны. Вторая зона – «интерактивная» – превратит посетителя из зрителя в «соучастника».