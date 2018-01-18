В спортивном комплексе «Юкки-парк» 21 января пройдут областные соревнования, посвященные Всероссийскому дню снега.

– Этот праздник стал в Ленинградской области доброй традицией, – отметил главный судья ленинградского областного этапа Всероссийского дня снега Александр Шеин. – К примеру, в прошлом году в мероприятии участвовали более 200 ребят. Цель таких мероприятий повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В рамках Дня снега пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. Победители получат дипломы и медали комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. Всего будет разыграно 8 комплектов медалей. Кроме соревнований, участников ждут эстафеты и веселые старты.

Отметим, что Всемирный день снега отмечается по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2012 года.

Ирэн ОВСЕПЯН