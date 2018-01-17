В Кудрово в валенках сыграют в хоккей

Завтра, 18 января, в 12.00 в Центре образования «Кудрово» состоится турнир по хоккею в валенках «Русская зима».

К участию в соревнованиях приглашены команды Тихвинской, Гатчинской, Выборгской епархий РПЦ, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Петербургского дацана, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Цель турнира – укрепление межконфессионального и межнационального согласия, популяризация традиционных народных видов спорта в регионе.

Состязания по хоккею в валенках проводятся Ленинградским отделением Всероссийской федерации школьного спорта при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.