Во вторник, 16 января, в Школе № 2 города Всеволожска прошёл конкурс чтецов «Слушай, страна! Говорит Ленинград!» Мероприятие было приурочено ко Дню прорыва блокады Ленинграда и Дню снятия блокады Ленинграда.

Учащиеся школы собрались в актовом зале, чтобы прочитать стихотворения в память о страшных днях блокады, выразить своё уважение к тем, кто защищал нашу страну на фронте и трудился в тылу. Перед началом мероприятия ребятам ещё раз рассказали о блокаде, о том, как тяжело и голодно пришлось ленинградцам.

Ученики с 5 по 11 классы подготовили стихи и прозу о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Несмотря на тяжёлую тему стихотворного конкурса, желающих поучаствовать в нём нашлось немало. Звучали произведения Ольги Берггольц, Анатолия Молчанова, Юрия Воронова, Михаила Дудина и других поэтов и прозаиков.

Екатерина КОРОЛЕВА