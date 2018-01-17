В квартире одного из домов по Красноборской улице в деревне Лесколово 16 января обнаружено тело 60-летнего мужчины с колото-резаной раной бедра с повреждением бедренной артерии.

Как сообщили в следственном отделе по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В совершении указанного преступления подозревается сожительница погибшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы.