Региональный штаб поддержки кандидата в президенты Владимира Путина открывается в Ленобласти

С понедельника в 47-м регионе планируется начало работы регионального штаба поддержки кандидата на пост Президента России Владимира Путина. Этот вопрос обсуждался сегодня на организационном совещании.

Не исключено, что у структуры будет три сопредседателя – глава общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, руководитель Всеволожского отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание» Татьяна Маркова, а также президент Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Вячеслав Скворцов. Планируется, что уже в понедельник заработает сайт регионального штаба.

Соб. инф.