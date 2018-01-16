Мы часто рассказываем о мероприятиях и событиях, связанных с Молодёжным советом Всеволожского района. Но активно участвует в общественной жизни не только районный совет, но и советы отдельных поселений. Корреспондент газеты «Всеволожские вести» Екатерина Королева взяла интервью у члена правления Молодёжного совета Колтушского поселения Катерины Щербатой. Катерина является одним из трёх членов правления совета, поэтому, как никто другой, может рассказать о его жизни изнутри. Она рассказала о том, чем занимается Молодёжный совет Колтушского поселения, какие мероприятия организует и что побудило лично её заниматься общественной деятельностью. Интервью с Катериной Щербатой читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Фото предоставлено Молодёжным советом Колтушского поселения