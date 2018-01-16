Мало кто из наших читателей мог удержаться от соблазна и не включить в программу семейного торжества по встрече Нового, 2018 года некие астрологические символы восточного календаря. А согласно восточному календарю, 2018 годом правит Желтая Земляная собака, – о чем нас задолго до пришествия этой самой собаки проинформировали буквально все СМИ, пояснив, что следует поставить на стол, что именно съесть, во что нарядить себя, детей и мужа… В точности рекомендуя, что любит и чего не любит эта Желтая, да еще Земляная собака! И только тогда жизнь сложится в новом году как песня. А между тем, согласно восточному календарю, Желтая Земляная собака вступит в свои права только 16 февраля, и в том же Китае, Корее и других странах, встречающих Новый год по лунному календарю, Новый год приходится на разные даты. Мы же уже все успели, хотя можем и 16 февраля еще раз новый год встретить, нам все эти восточные премудрости только на руку!

Школа молодого каюра

Конечно, все мы понимаем, что эти восточные условности не более чем игра. Игра, в которую кто-то верит, а кто-то воспринимает только как приятную новогоднюю интригу, которая вносит разнообразие в само празднование. А почему бы и нет? И почему бы не воспользоваться возможностью и не поговорить о хозяйке и повелительнице нового года не как об условном символе, а как об удивительном существе, уже не одно тысячелетие живущем рядом с нами. Попытаться ответить на самый главный вопрос: зачем мы так нужны друг другу? В поисках ответов на эти вопросы мы отправились в «Школу молодого каюра», которую основал и руководит ею несомненный энтузиаст и фанат ездового спорта Денис Чернатов.

В преддверии встречи автор этих строк заглянула в официальные открытые источники, чтобы прояснить некоторые, тут же возникшие, вопросы, и убедилась в том, что «ездовой спорт появился в России недавно и поэтому относительно не развит. В настоящее время является скорее любительским. Профессиональных спортсменов и учебных центров в стране очень мало». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет официальных учебных центров по ездовому спорту. «Школа молодого каюра», которая уже восемь лет существует в Рапполово, скорее исключение из правил, нежели правило. Поэтому первое, о чем я спросила Дениса: а зачем нам, живущим так далеко от дикой тундры, ездовые упряжки, умение ими управлять, и вообще, что делают в огромном мегаполисе эти удивительные собаки с голубыми глазами, стихия которых – белое безмолвие?.. Нет ли в этом тоже какого-то насилия над природой, не дань ли это моде?

– А вы знаете, какой интерес и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области в последние годы вызывают наши соревнования? – вопросом на вопрос ответил Денис Сергеевич. – И хотя мы не Аляска, конечно, и не чукчи, где гонки на ездовых собаках являются национальным спортом, – соревнования, которые мы проводим по нескольким видам, показывают по всем региональным и центральным каналам ТВ. Число зрителей на гонках постоянно растет, а детей в нашу школу каюров привозят заниматься не только из Всеволожска, но из других районов области, из Санкт-Петербурга. Если люди приезжают порой за десятки километров, чтобы научиться этому, несомненно, непростому искусству управления ездовой упряжкой, значит, это им зачем-то нужно, значит, это что-то им дает.

И Денис стал перечислять, что входит в программу занятий в Школе. Помимо общих представлений о ездовом спорте, дети узнают об истории использования собак как средства передвижения коренными народами Севера, о том, какую роль они сыграли в освоении того же Севера и Арктики, в золотодобыче на Аляске, где наличие хорошей упряжки ездовых собак способно было сделать его владельца миллионером. Это еще и уроки введения в кинологию, основные дисциплины ездового спорта, такие как каникросс, байкджоринг, скиджоринг, само собой – это тренировки и общая физическая и спортивная подготовка.

– Например, – продолжает свой рассказ Денис, – есть специальные программы, рассчитанные даже на наши бесснежные зимы. Например, бег с собакой, то есть каникросс, велосипедные гонки с участием собаки, есть тележки специальные на колесах, карты так называемые, на которых мы также проводим гонки. Соревнования проводятся на разные дистанции, – ветеринары отслеживают, чтобы собаки не перегрелись, все дистанции и маршруты проверены и отработаны практикой.

Романтика белого безмолвия

– Например, мы весь год готовимся, и в марте на школьные каникулы вместе с детьми и с собаками отправляемся в экспедицию на Кольский полуостров, где снега в прошлом году было с двухэтажный дом, – продолжает свой рассказ тренер. – Уже не первый год мы путешествуем по Кольскому полуострову с упряжками, с собаками. Мы провели с детьми поход в 140 километров по автономному маршруту в соответствии со всеми походными правилами: палатки, снег, собаки, приготовление пищи на костре.

– А как же родители отпустили в такой сложный поход своих детей? – спрашиваю я у Дениса.

– Чтобы родители отпустили, детям пришлось два года доказывать и родителям, и мне, что они уже очень многое умеют, что они смогут справиться, обладают не только определенными спортивными навыками, необходимыми для похода такой сложности, но и человеческими качествами. Мало знать, как правильно сформировать упряжку, как «договориться» с собаками, чтобы они работали, надо уметь договариваться и ладить друг с другом, быть готовым к трудностям. А потом… детям, поверьте, нужна романтика. А Север – это самое «белое безмолвие», экстремальные условия, в которых мы находимся, – это всё даёт. Мы воспитываем настоящих людей, как бы громко это ни прозвучало.

А в целом мы ведь уже большую школу прошли за эти восемь лет. Совершали горные походы в Архыз, Хибины, плато Лагонаки, Лемболово – Орехово, Карелия – всё это наши маршруты. У нас за плечами ночные гонки «Белые ночи», это традиционные массовые международные соревнования, которые собирают более 200 спортсменов, есть гонка «Ночной спринт», которая совершается в темное время суток, с фонарями, на Малиновой горе – с юго-запада от Кавголовского озера, еще известной под названием трасса «Молния».

Чтобы все это было, как положено, по правилам, надо уходить от самодеятельного туризма и переходить в профессиональный, чем мы, собственно, с детьми и занимаемся. В городе, например, существует маршрутно-квалификационная комиссия, которая утверждает маршруты детских туристических групп, все это согласовывается с комитетом по образованию. Но главная наша печаль в том, что мы со своим видом, как я считаю, – спорта, не вошли ни в одну из существующих спортивных школ, хотя я написал авторскую программу, которая утверждена в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Программа рассчитана на шесть лет, она реально работает, есть результаты, но нет, как говорится, статуса. И на самом деле наша школа – единственная в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя сейчас в других регионах появляются такие станции. Сейчас уже в 53-х регионах нашей страны они есть.

Создана Федерация ездового спорта, и два года назад мы «сосватали» возглавить ее, стать президентом общероссийской федерации известного путешественника Виктора Ильича Боярского (в недавнем прошлом директора Музея Арктики и Антарктики), потому что этот человек на собаках прошел, наверное, больше нас всех, вместе взятых. И, конечно, у него огромный опыт работы с собаками в экспедициях, опыт общения с ними. По мнению Виктора Ильича, даже самые совершенные снегоходы не смогут заменить собаку в условиях Крайнего Севера, где и сейчас проходят экспедиции только на собаках. Что человек не способен создать столь совершенный инструмент, притом живой инструмент, который создала природа. Имя ему – собака. Самое удивительное и совершенное создание, которое живет рядом с человеком, служит ему, остается незаменимым инструментом в поисках людей, пропавших под завалами или заблудившихся в лесу. А поиск наркотиков, мин? Какой компьютер сможет заменить собачий нос, если он способен различить и запомнить тысячи запахов и обнаружить их?..

«Тебя я услышу за тысячу верст»…

– Мы – лишь частица мира, – говорит Денис и приводит неоспоримые аргументы. – Мы встроены в эту общемировую систему. В качестве кого? – продолжает размышлять он вслух. – В качестве венца творения, повелителя Вселенной или клетки абсорбента, такого «жука в муравейнике» (по роману братьев Стругацких), частицы системы, которая ее же и разрушит, принесет человечеству гибель?..

Денис Чернатов, как человек, склонный к научному анализу, по натуре и по природе своей – исследователь.

– Мы не можем бесконечно закрываться от окружающего мира и должны в конце концов понять, что мы – лишь часть его. Возможно, даже не самая лучшая и совершенная, – утверждает он. – Да, мы можем асфальтировать дороги, мостить улицы, строить небоскребы и бесконечно расширять границы наших мегаполисов, но когда-то мы все-таки должны будем понять, что человек – лишь частица природы, общая часть всего взаимосвязанного круговорота на этой земле.

– Денис, я опять хочу вернуться к детям, к вопросу, зачем им так нужна эта ваша Школа каюров, что им это дает такого, чего они не могут приобрести в других местах, кружках и т.д.?

– Школа все-таки многое дает. Дети реально начинают меняться. Наверное, горизонты расширились, потому что они более пристально научились смотреть на многие вещи. Больше деталей стали видеть. Мы же не просто работаем с нашими четвероногими друзьями, мы с ними взаимодействуем, мы партнеры. То есть не доминируя, а именно строя партнерские отношения, когда они начинают понимать движение твоих бровей, а ты – их язык. И я точно знаю, что собаки делают нас лучше. В детях что-то такое начинает происходить… Некие внутренние изменения, определенные перемены, чтобы вырастить стержень внутри. Лидера. Ведь собаке не скажешь: вот у меня ремень, поводок, поэтому я старший, а надо заработать определенный авторитет, чтобы стать старшим, к тому же хаски – они очень своенравные. А мы работаем с этой удивительной породой собак, которая требует очень аккуратного подхода. Мы воспитываем собак, а они определенно воспитывают нас.

Личные обстоятельства

Денис знает, о чем говорит. У него у самого много лет назад встреча и знакомство с этими, как он говорит, «звездными псами» и вызвали восторг и потрясение. Встреча произошла в минизоопарке «Лесная сказка», который был создан Юлией Игоревной Савиной. Юлия Игоревна – педагог-эколог, биолог, преподаватель бывшего Санкт-Петербургского Дворца пионеров. У нее-то Денис и увидел впервые ездовых собак, начал с ними заниматься, а потом «подтянулись дети», он учился сам и параллельно стал учить. Спортом-то он всегда занимался, и сам не заметил, как это дело стало главным в его жизни. «Собаки и дети, дети и собаки, – говорит Денис, – всё соединилось в моей жизни таким образом, что возникло ощущение гармонии и полноты жизни».

А пригодилось ли этим детям ремесло каюра в их взрослой жизни? Денис уверен, что да. Например, Роман Кузнецов после шести лет занятий в Школе каюров выбрал в качестве учебного заведения спортивный институт имени Лесгафта. Никита Савельев тоже выбрал спорт: занимался биатлоном, лыжными гонками. Катя Семенова создала свой питомник с символическим названием «ЮКОН» – так называется река на Аляске, она разводит собак именно породы хаски, участвует в соревнованиях ездовых собак. Виктория Волкова выбрала медицину, учится в медицинском училище, потому что состраданию и милосердию ее научили собаки. А еще – умению прощать и быть терпеливым.

Денис Чернатов, чтобы быть поближе к собакам и иметь возможность создать Школу каюров, поменял место жительства: переехал из города Сертолово в деревню Рапполово. Имея за плечами финансово-экономическое образование, получил еще и второе: окончил университет аэрокосмического приборостроения, направление менеджмента в науке и образовании, придумал свой маршрут по знаменитой крепости Орешек. Разработал несколько образовательных программ с общим названием «Уроки живой истории», участвует в различных фестивалях и спортивных мероприятиях. Живет интересной жизнью, а главное – живет так, как ему нравится. Жена Дениса – Ольга, библиотекарь по специальности, единомышленник и помощник Денису во многих его начинаниях. Сыну Дениса и Ольги, Ярославу, исполнилось два года. Ярослав совершенно не боится собак, они чувствуют друг друга так, как только могут чувствовать друг друга собаки и дети. В общем, идет Денис Сергеевич Чернатов своим путем в этом мире. Звездным не звездным, но мне кажется, интересным. И видит свое предназначение в том, чтобы детям, которые приходят заниматься в его Школу каюров, открывать двери в иные миры.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА